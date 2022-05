Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Com os finalistas da Champions já definidos, confirma-se o domínio de Inglaterra e Espanha. Para hoje ficam as decisões na Liga Europa e na Conference, com Portugal atento ao desfecho do duelo entre o Marselha e o Feyenoord, representantes de França e Holanda, adversários diretos na luta pelo 6.º lugar.