A Holanda afastou-se ontem mais um pouco de Portugal. Somou quatro pontos (a dividir por cinco) fruto dos triunfos do Feyenoord (7-1 ao Shakhtar na Liga Europa) e do AZ Alkmaar (2-1 à Lazio na Liga Conferência). Portugal somou somente um ponto (a dividir por seis) devido ao empate (1-1) do Sporting em Londres diante do Arsenal. Ambos os países têm duas equipas nesta reta final das provas da UEFA.