Portugal não pontuou, uma vez que o Sporting se despistou (1-2), e acabou por perder ainda mais terreno para Holanda e França. O Ajax (1-1) e o AZ Alkmaar (1-0) oferecerem três preciosos pontos à Holanda. A França, essa, amealhou quatro pontos ontem à noite fruto dos resultados do Marselha (2-2), Toulouse (1-0) e Lille (0-0). Não se afigura fácil a recuperação do cobiçado 5.º lugar no ranking da UEFA