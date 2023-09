Depois de uma quarta-feira aziaga, face às derrotas de Benfica e Sp. Braga, o triunfo do Sporting permitiu a Portugal amealhar pontos, mas isso não significa que tenhamos ficado mais perto do 6.º lugar do ranking da UEFA. É que a França contou ontem com três equipas em ação, com uma vitória do Rennes e ainda com os empates do Marselha e do Toulouse.