Ranking da UEFA: Portugal mais perto da Holanda após vitória do Benfica sobre a Juventus

Com a vitória do Benfica em Turim diante da Juventus, Portugal já somou 5 pontos esta época, mais do que qualquer país à exceção do Liechtenstein, que fez 5,5 (todos pelo Vaduz). Além disso, o 6.º posto, na posse da Holanda, está agora à distância de 1,384 pontos. Esta diferença pode sofrer hoje nova alteração com a entrada em ação do Sp. Braga e também de duas equipas holandesas: o Feyenoord (Liga Europa) e o AZ (Liga Conferência). Já o jogo do PSV com o Arsenal foi adiado