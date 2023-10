E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O triunfo do FC Porto permitiu a Portugal distanciar-se do 8.º posto, mas não chegou para uma aproximação à França ou à Holanda. Isto porque tanto o PSG como o Feyenoord venceram. Além disso, o saldo dos clubes nacionais esta época continua a ser o pior dos nove primeiros do ranking