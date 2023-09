E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal não somou qualquer ponto neste segundo dia de Champions devido aos desaires do Benfica (0-2) e Sp. Braga (1-2). A Holanda não fez melhor, dado o PSV ter sido goleado (0-4). Aproveitou a França, mas não muito, que arrecadou um ponto (a dividir por seis) por causa do empate do Lens (1-1)