Ranking UEFA: contas mais complicadas para Portugal

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

A semana europeia não correu bem a Portugal. E como se não bastassem a derrota do FC Porto e o empate do Benfica – só o Sporting venceu na Champions –, o desaire do Sp. Braga ajudou a França a distanciar-se ainda mais no 5º lugar do ranking da UEFA. A diferença aumentou em 2 pontos – fruto dos triunfos de Lyon e Monaco, além do empate do Rennes. E o pior é que a Holanda, 7ª classificada, recuperou uma margem substancial (1,800) e está agora a 5,682. Mas, com atual situação, os holandeses já iniciariam a próxima época à frente de Portugal no ranking (e, para já, com uma vantagem de 1,084 pontos), podendo assim vir a ‘roubar’ uma equipa na Champions aos portugueses em 2024/25.