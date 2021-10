Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

As vitórias de Sporting e FC Porto na 3.ª jornada da Champions permitiram que Portugal conseguisse recuperar algum terreno na perseguição a França (o PSG deu também dois pontos aos gauleses...) na luta pelo 5.º lugar do ranking da UEFA. A diferença está agora em 0,866 pontos, com o Benfica a poder contribuir hoje para nova aproximação, num dia em que os franceses têm também o Lille em ação