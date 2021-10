Ronaldo frente a um dos melhores clientes: as 'vítimas' de CR7

Um bis de Cristiano Ronaldo hoje à noite fará do Luxemburgo a maior vítima , a nível de seleções, do avançado português, superando as marcas registadas nos confrontos contra a Suécia e a Lituânia. Conforme os dados disponibilizados pela FPF, o astro português já marcou por seis vezes aos luxemburgueses (e não sete como erradamente circula em alguns sites, incluindo a Wikipédia), curiosamente sem nunca ter somado mais de um golo por jogo.