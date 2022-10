Rúben Amorim candidato a entrar no 'top 3' das transferências mais caras de treinadores

Contratado ao Sp. Braga em 2020, justamente pelo valor inscrito na cláusula de rescisão (10 milhões de euros), Rúben Amorim já figura nesta altura no ‘top 10’ dos treinadores mais caros de sempre, no que toca a transferências (o salário de 6 milhões de euros brutos por época ainda está longe do topo). Na eventualidade de sair para outro campeonato por 20 milhões de euros, como prevê o acordo com o Sporting, o jovem técnico passará a ter lugar no pódio de uma lista que inclui José Mourinho e André Villas-Boas.