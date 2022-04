Rúben Amorim em lote restrito à frente de Sérgio Conceição ou... Mourinho

Em Tondela, além de alcançar o número redondo de 100 jogos no Sporting , Amorim vai entrar num lote restrito, à frente de nomes como... Sérgio Conceição ou José Mourinho. . Aliás, se vencer hoje, aproxima-se de Artur Jorge, ex-FC Porto, no último lugar do pódio dos treinadores com melhor percentagem de vitórias nos grandes em 100 ou mais jogos. Nas duas primeiras posições estão Joseph Szabo (ex-Sporting) e Jimmy Hagan (ex-Benfica). Amorim, diga-se, é já o 7º timoneiro da história leonina com mais encontros e pode ainda esta época apanhar Carlos Queiroz (105): para tal, terá de garantir a final da Taça.