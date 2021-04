Mesmo tendo estado ao serviço da seleção, Haris Seferovic manterá, ao que tudo indica, o lugar no ataque, hoje, diante do Marítimo. O suíço está com a finalização apurada e a SAD conta com uma boa reta final de temporada do avançado, para ajudar na qualificação para a Liga dos Campeões e permitir importante encaixe financeiro com uma transferência.