Segurança no Wolverhampton a toda a prova: trancas... à baliza

A experiência de Bruno Lage no Wolverhampton arrancou com três derrotas seguidas na Premier League mas, já então, a consistência defensiva ficou bem à vista, pois esses desaires foram todos por 1-0. Quase cinco meses depois, o trabalho na consolidação da equipa é ainda mais evidente: os lobos têm a segunda melhor defesa da liga (14 golos sofridos, mais um do que o líder City) e, frente ao Sheffield United, somaram o 10.º encontro em que mantiveram a baliza inviolada