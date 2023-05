Sem medo no assalto ao trono: os números que marcam o Real Madrid-Man. City da Champions

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Quis o destino e o sorteio que Real Madrid e Manchester City se reencontrem um ano depois da épica meia-final em que os merengues estiveram a minutos de cair, mas viraram a eliminatória (6-5) a caminho de novo título da Liga dos Campeões. São já 14 no palmarés do histórico da capital espanhola... mais do que o número de participações (13) dos ‘novos ricos’ de Manchester na prova. Mas a história não ganha jogos e Bernardo Silva é a voz da confiança dos citizens, que se sentem mais preparados do que nunca para adicionar a ‘orelhuda’ ao museu... O jogo da 1.ª mão é esta terça-feira às 20 horas