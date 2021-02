Sérgio Conceição chega aos 200 e teve prenda a dobrar

Foi arrancada a ferros, mas foi uma vitória a marcar o jogo 200 de Sérgio Conceição no comando técnico do FC Porto. Um registo especial e que coloca o atual treinador num lote restrito e que só tem dois históricos do clube: José Maria Pedroto (321 jogos) e Artur Jorge (255). Entre todas as competições, Sérgio Conceição soma 144 vitórias nos 200 encontros, o que lhe dá uma percentagem de sucesso de 72 por cento. Como no final o que importa são os títulos, o treinador soma cinco (dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças). O plantel aproveitou a habitual roda do fim do jogo para o homenagear, oferecendo-lhe uma camisola autografada