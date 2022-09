Simeone volta a ser carrasco do FC Porto

Quando o sorteio da Liga dos Campeões recolocou o Atl. Madrid no caminho do FC Porto, muitos adeptos terão pensado que esta era a altura ideal para vingar a derrota sofrida no Estádio do Dragão, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2021/22, que, à altura, ditou o afastamento dos azuis e brancos de cena. Quis o destino que a prova dos portistas começasse exatamente no mesmo local que em 2021/22, mas desta vez com um resultado diferente do último conseguido no Metropolitano e com um desfecho igual ao do derradeiro , disputado em Portugal.