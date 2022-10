Em Arouca, Rúben Amorim disse ter presenciado a repetição de "um filme já visto pelo menos três vezes no campeonato". Porém, a história do pesadelo distingue-se dos demais, dado que o Sporting registou um recorde de grandes oportunidades na Liga (5) e, também, um volume de desperdício sem igual: cinco, da autoria de Porro, Trincão, Arthur, Rochinha e Gonçalo Inácio, com o denominador comum de todas terem sido falhadas