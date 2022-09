Sporting meteu menos o pé e no Bessa... deu-se mal: novo mínimo de faltas

A derrota do Sporting frente ao Boavista, a terceira no campeonato decorridas somente 7 jornadas, lança alertas preocupantes e permite diferentes leituras quanto ao que há a melhorar. Opiniões à parte, certo é que as estatísticas não mentem e dizem-nos que este leão está mais... macio, facto que até já valeu um recorde, dadas as 5 faltas cometidas no Bessa. Não só é um mínimo na atual temporada, como é preciso recuar há praticamente 7 anos para encontrar um jogo do Sporting na Liga com tão poucas faltas