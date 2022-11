Os adeptos do Sporting, e de qualquer outra equipa do Grupo D, não terão dispensado a calculadora durante os encontros da derradeira jornada. É que os leões, por exemplo, passaram do primeiro lugar para o último em apenas 18 minutos (entre os 54' e os 72'). No mesmo período de tempo, o Eintracht Frankfurt tomou o sentido inverso, escalando do fundo para o topo.