Trânsito... intenso: quem está na linha de sucessão para o meio-campo do Sporting?

O Sporting versão 2021/22 teve, até ao momento, Palhinha e Matheus Nunes como as principais engrenagens do motor do meio-campo, mas outras peças têm, aqui e ali, vindo a exibir qualidades e potencial, à atenção de Rúben Amorim, tanto até ao final desta temporada como nas seguintes. Quer isto dizer que Ugarte, Daniel Bragança e até o ‘caçula’ Dário Essugo estão na linha de sucessão aos habituais titulares no miolo , que no mercado de transferências de verão podem ser alvos de propostas por parte dos tubarões europeus.