Três opções para uma só vaga: quem está na corrida ao lugar de Pote

O Sporting arrancou ontem a todo o vapor a preparação para o clássico de amanhã, mas Pote não entra na carruagem verde e branca. No regresso aos treinos, e a pouco mais de 48 horas do embate com o FC Porto, o médio-ofensivo foi o único leão que não pisou o relvado da ala profissional, tendo ficado remetido a exercícios no ginásio da Academia devido ao desconforto muscular na coxa esquerda. Deste modo, acabou por ser um dia decisivo para o internacional português e para a equipa técnica, que não vai arriscar a sua utilização no Dragão, ainda que olhe com esperança para o regresso na receção ao Man. City, na quarta-feira, nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões. Ou seja, os leões olham para o Pote... meio cheio, dado que no passado, em situações semelhantes, Rúben Amorim realçara a importância deste tipo de cenários para que outros se possam destacar. E nesse âmbito, três nomes estão na luta pela vaga no ataque. Leia AQUI o artigo na íntegra