Trincão, aos 22 anos, está prestes a concretizar o seu sonho de criança: estrear-se em jogos oficiais com a camisola do Sporting . Quis a sorte que este desígnio se vá verificar amanhã, na Pedreira, diante do Sp. Braga, o clube onde fez quase toda a formação e se lançou no futebol profissional, a 28 de dezembro de 2018, na Allianz Cup (vitória por 4-0 frente ao V. Setúbal). E o reforço está, mesmo, no ponto.