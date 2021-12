Zaidu será o anti-Rafa dos clássicos: os números que lhe dão vantagem sobre Wendell

A cumprir a segunda época ao serviço do FC Porto, Zaidu continua perito, entre outras coisas, em dividir opiniões de adeptos e analistas. Mas a verdade é que no meio das dúvidas, há algo indesmentível: a regularidade do lateral nigeriano nas opções de Sérgio Conceição, que nem um início de temporada marcado por erros individuais e a posterior chegada da concorrência de Wendell alteraram. Com 2021 a caminhar para o seu fim, Zaidu continua a gozar do estatuto de titular e, tudo indica, assim se manterá nos derradeiros dois encontros do ano , ambos diante do Benfica.