A carregar o vídeo ...

Eleita em 2018 como a melhor guarda-redes de Futsal do Mundo, Ana Catarina é vista como uma atleta excecional e uma pessoa que tem a característica de ser muito humilde. Chegou onde poucos chegam graças à sua determinação, contando no seu palmarés com vários títulos com a camisola da Seleção Nacional e do Benfica, com apenas 27 anos. Novo episódio da série Record dá Tudo que pode ver aqui.