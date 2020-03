Humberto Gomes e o segredo da longevidade do guardião mais velho do andebol

A carregar o vídeo ...

O guardião mais velho do andebol sempre foi apaixonado pelo desporto, e foi aos 7 anos que iniciou o seu percurso nesta modalidade. Hoje com 42 anos, Humberto Gomes considera que a idade é só um número, acumulando um palmarés invejável de títulos. Profissional exigente e genuíno na baliza, equilibra estas caraterísticas com a sua faceta meiga e disponível a nível pessoal. Novo episódio da sérieque pode ver aqui