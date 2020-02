A carregar o vídeo ...

Foi aos 10 anos que lhe passaram a chamar Madjer devido à sua semelhança enquanto jogador com o internacional argelino com esse nome. Três vezes campeão do Mundo e cinco vezes eleito melhor jogador de futebol de praia, fala com paixão da modalidade que acredita estar em crescendo e conta como concretizou o sonho. Novo episódio da série Record dá Tudo que pode ver aqui.