Sérgio Paulinho: a história de um 'monstro' das bicicletas

Força e vontade são dois dos atributos de Sérgio Paulinho, que aprendeu a andar de bicicleta com cinco anos, impulsionado pela carreira de ciclista do pai. Depressa se dedicou ao ciclismo, com o apoio e esforço necessário para estar presente nas competições internacionais. Conseguiu fazer história no ciclismo português conquistando uma medalha olímpica em Atenas, em 2004. Assine oe veja AQUI mais um episódio da série 'Record dá Tudo' na íntegra.