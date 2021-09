Jorge Jesus e a irritação com Darwin: «O treinador tem de dar ordens»

A carregar o vídeo ...

Aos 64 minutos do V. Guimarães-Benfica (1-3), Jorge Jesus irritou-se Darwin e protestou de forma veemente com o avançado. O uruguaio conduziu a bola pela esquerda e, quando tinha muito espaço e todas as condições para isolar Yaremchuk, perdeu demasiado tempo no passe e o lance perdeu-se. Darwin reagiu aos protestos do treinador do Benfica e também reclamou na direção do banco das águias. Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador das águias explicou o que aconteceu.