André Almeida revela etapa da recuperação no Seixal

André Almeida revelou a fase da recuperação em que se encontra num vídeo partilhado nas redes sociais. O capitão do Benfica foi submetido a intervenção cirúrgica ao joelho direito a 30 de outubro e desde então luta para regressar aos relvados. No Benfica Campus, o lateral-direito já faz corrida após ter contraído uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito no embate com o Rio Ave, a 18 de outubro de 2020.