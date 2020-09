Benfica aplaudido por dezena de adeptos no regresso a Portugal

A carregar o vídeo ...

Foi com bastante tranquilidade que o Benfica chegou ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro na tarde desta quarta-feira. Depois da eliminação da Liga dos Campeões, os encarnados optaram por viajar para o norte do país, já que na sexta-feira têm jogo frente ao Famalicão. Na chegada, a comitiva das águias foi liderada por Jorge Jesus, Rui Costa e Luís Filipe Vieira, tendo o técnico acenado à dezena de adeptos que esperava a equipa. Pizzi, Everton, Rafa e Carlos Vinícius foram dos jogadores mais solicitados pelos adeptos e responderam também com um breve cumprimento.