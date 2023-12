A carregar o vídeo ...

Nacho Tara, jornalista do TyC Sports, explica como se pronuncia o nome de Benjamín Rollheiser, avançado que está na mira do Benfica, e revela que o camisola 10 do Estudiantes tem uma alcunha: Ben 10, uma criança de 10 anos que encontra um misterioso relógio que lhe permite transformar-se em super-heróis alienígenas. O avançado também é conhecido como Benja.