Criança brasileira tenta fazer camisola do Benfica com tecido e faz as delícias dos adeptos

Uma criança brasileira decidiu ensinar os seguidores a fazer uma camisola do Benfica e deixou os adeptos das águias deliciados. Através da conta de YouTube (Antony Game 748), o miúdo pegou em tecido vermelho, um marcador e pôs mãos à obra: "Como fazer a camisola do Benfica passo a passo" pode ler-se no título do vídeo. Os adeptos do Benfica não perderam tempo e vários pediram ao clube que enviasse uma camisola verdadeira a Antony.