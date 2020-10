Darwin não está a ter o jogo mais fácil em Vila do Conde. O avançado uruguaio foi carregado por Aderllan Santos na área e o árbitro João Pinheiro assinalou para a marca dos 11 metros. No entanto, a revisão do lance pelo VAR indicou um fora-de-jogo de... 42 centímetros do ponta-de-lança. [Vídeo: VSports]