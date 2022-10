Do sistema tático, passando por Darwin: Schmidt explica o que mudou em Gonçalo Ramos

A carregar o vídeo ...

Gonçalo Ramos bisou no Benfica-Rio Ave (4-2) e, após o jogo, Roger Schmidt foi convidado a explicar a evolução do avançado português.



"Para mim é difícil comparar, vi alguns jogos da época passada. No nosso sistema hoje em dia ele joga mais como avançado-centro, na época passada era mais um jogador à volta de Darwin. Isso pode ser a diferença. Trabalha muito para a equipa, não só na posse mas a pressionar, é muito difícil controlá-lo, encontra sempre o momento certo para se libertar e encontrar o espaço livre. O primeiro golo não foi muito dificil mas ele estava lá. Já o segundo foi top, era complicado. Tem mostrado muitas qualidades", disse o treinador alemão