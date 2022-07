Enzo Fernández vem já para o Benfica ou não? Correspondente de Record explica tudo: «Contexto era difícil para o River...»

A carregar o vídeo ...

Após a eliminação do River Plate na Libertadores, Marcello Gallardo lançou a dúvida sobre a ida, no imediato, de Enzo Fernández para o Benfica, como estava previsto caso o clube argentino caísse já da maior prova de clubes da América do Sul. No entanto, o correspondente deem Buenos Aires, Alejandro Panfil, 'tranquilizou' os adeptos encarnados, na sua intervenção em direto no Mercado Record de hoje.