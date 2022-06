Everton já fala como jogador do Flamengo: «Era um sonho vestir esta camisola»

A carregar o vídeo ...

Everton já está no Rio de Janeiro, para assinar pelo Flamengo a título definitivo, saindo assim do Benfica. Com Marcos Braz e Bruno Spindel, o extremo manifestou a sua satisfação por esta mudança. "Estou muito feliz por poder vestir a camisola do Flamengo, sempre foi um sonho vestir esta a camisola e espero ser muito feliz aqui, conquistando títulos. Quero responder em campo ao carinho que tenhor recebido. Se acredito que posso ser convocado para o Mundial? Estaria a mentir se dissesse que não". Recorde-se que o jogador, de 26 anos, vai para o 'Mengão' a troco de 13,5 milhões de euros, mais 2,5 milhões por objetivos. [Vídeo: Venê Casagrande Twitter