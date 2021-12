Festa na Luz, abraços entre Jesus, Luisão e Rui Pedro Braz e os vários 'Eu amo o Benfica'

A carregar o vídeo ...

As reações foram diversas com apuramento selado no Estádio da Luz para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Não houve apenas um foco de incidência dos acontecimentos. Primeiro, mal soa o apito final, os adeptos exultam com a passagem das águias e os jogadores que estavam nos bancos vão para dentro do relvado. Depois, Luisão e Rui Pedro Braz abraçam Jesus e levam para o centro do terreno enquanto se ouve 'eu amo o Benfica' entoado pelas bancadas. [Vídeo: Record]