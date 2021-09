Jesus e a reprimenda de Luisão a Lucas Veríssimo: «Há regras, são situações normais»

A carregar o vídeo ...

No final do V. Guimarães-Benfica (1-3), Lucas Veríssimo queria sair rapidamente de um relvado onde sentiu que as coisas não lhe correram de feição. O adjunto João de Deus e o diretor técnico e performance Luisão não deixaram, encaminhando o central para junto dos restantes companheiros de forma a agradecer o apoio aos adeptos do Benfica. Na conferência de imprensa, o treinador desvalorizou o sucedido.