Jesus lembra passado de peso do Barcelona: «Nos últimos 18 anos de Champions nunca ficou de fora»

A carregar o vídeo ...

Esta quarta-feira, diante do Dínamo Kiev (20 hras), o Benfica vai jogar o apuramento para os oitavos-de-final da Champions, não diretamente com os ucranianos - a quem têm de vencer - mas com o Barcelona, numa batalha na qual terá de esperar sempre por um deslize dos catalães em casa do Bayern Munique. Jorge Jesus assume que a 'vida' das águias não está nas suas mãos, recorda o histórico dos catalães, mas assegura uma equipa capaz de com vontade de vencer.