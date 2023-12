João Pinheiro e a revisão estatutária no Benfica: «Não é normal a falta de transparência com que tudo está a ser feito»

A carregar o vídeo ...

João Pinheiro, que integrou a comissão de revisão de estatutos do Benfica, deixou críticas à forma como a revisão estatutária está a ser feita, nomeadamente os timings e as dúvidas sobre como irá decorrer a Assembleia Geral para este efeito. Numa entrevista no Podcast 'Final Cut', da Sports Tailors, o advogado fala mesmo em "falta de transparência."