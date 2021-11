Jorge Jesus e os jogadores que vão às seleções: «Duas semanas longe de mim e vêm todos desatinados»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus explicou as alterações que fez na equipa no jogo desta sexta-feira, frente ao Paços de Ferreira no Estádio da Luz, para a Taça de Portugal, sublinhando o facto de os jogadores internacionais precisarem de algum tempo de readaptação depois de jogarem pelos seus países. "Duas semanas longe de mim e vêm todos desatinados", atirou.