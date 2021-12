Jorge Jesus viu lenços brancos mesmo após garantir o apuramento na Champions

A carregar o vídeo ...

O Benfica carimbou o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões mas nem assim Jorge Jesus se escapou à contestação após o apito final. O treinador das águias, tal como tinha acontecido antes do início do jogo, ouviu alguns assobios e algumas dezenas de adeptos do Benfica mostraram lenços brancos ao técnico desejado pelo Flamengo quando este se encaminhava para o túnel. [Vídeo: Record]