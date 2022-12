A carregar o vídeo ...

Enzo Fernández volta a jogar esta sexta-feira pelo Benfica, um mês e 17 dias depois de ter sido titular diante do Gil Vicente. O médio campeão do Mundo estará em campo diante do Sp. Braga, embora longe de permanecer nas águias depois de janeiro. A possível saída do argentino do clube da Luz foi analisado na CMTV.