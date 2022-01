A carregar o vídeo ...

Após o triunfo sobre o P. Ferreira, Nélson Veríssimo foi confrontado com o sucedido há três anos, quando ao lado de Bruno Lage recuperou de 7 pontos de atraso para ser campeão. O técnico assume manter contacto com o atual timoneiro do Wolverhampton, mas deixou claro que só olha em frente.