A carregar o vídeo ...

Confrontado com a insatisfação dos adeptos, apesar do apuramento do Benfica para a final da Allianz Cup, Nélson Veríssimo assumiu entender, mas deixa claro que a equipa tudo está a fazer para inverter o estado das coisas. Quanto às críticas nas redes sociais, o técnico diz que já se desligou desde que assumiu o cargo de treinador das águias.