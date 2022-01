A carregar o vídeo ...

Nélson Veríssimo assegurou estar totalmente focado naquilo que o Benfica pode fazer dentro do relvado e garante uma equipa alheia ao que sucede extra-jogo com várias notícias a propósito do que foi sucedendo na Luz nos últimos tempos. O técnico diz que sabe que há notícias... mas confessa não saber quais.