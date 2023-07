O balanço do estágio do Benfica em Inglaterra e que tem à sua espera na Suíça

A carregar o vídeo ...

Depois de Inglaterra segue-se a Suíça. A chegada do Benfica a Basileia está prevista para as 17 horas. Os encarnados vão passar do 8 ao 80. Depois da chuva e do frio em Inglaterra, é um clima de verão que os espera na Suíça. A temperatura chega a duplicar, de 15 para 30 graus. Também o alarido à volta da equipa será outro. São esperados muitos emigrantes no apoio ao Benfica para o jogo com o Basileia, domingo, às 15 horas, como conta Rita Pedroso, enviada especial de Record.