Paulo Futre comentou quarta-feira na CMTV as notícias que se seguiram à derrota com o Bayer Munique, na Alemanha, sobre algum mal-estar no balneário do Benfica. Situação essa que foi negada por JJ na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sp. Braga.