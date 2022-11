Roger Schmidt e a aposta do Benfica nos jovens: «É uma filosofia fantástica»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt participou no primeiro dia do 'Thinking Football' através de uma conversa de 13 minutos em formato vídeo com um jornalista da Eleven Sports, tendo focado alguns temas entre os quais a aposta do Benfica nos produtos da formação. "É uma filosofia fantástica. É um fator identitário para o clube, mas também para adeptos. Os adeptos do Benfica gostam de ver os jovens a jogar na equipa principal", considerou Schmidt.